"سبكيم" تعيد تشغيل مصنعين بعد توقف لأسبوعين

استأنفت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" العمل في مصنعي "الميثانول" و"أول أوكسيد الكربون" بعد استكمال أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة لمعالجة الأعطال التي تسببت بتوقفهما.

وأعلنت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول"، استئناف الإنتاج بمصنعي حمض الأسيتيك والبيوتانديول نتيجة توافر اللقيم، وأنه تم خلال هذه الفترة إنجاز العديد من أعمال الصيانة التي كانت مجدولة خلال هذا العام.

وكانت "سبكيم"، أعلنت منتصف الشهر الجاري توقفاً غير مجدول للمصنعين لأسباب فنية، وتوقعت حينها أن تستغرق فترة التوقف أسبوعين، وأن يبلغ الأثر المالي لهذا التوقف 48 مليون ريال.