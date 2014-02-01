هبوط النفط بفعل المخاوف من اضطراب الأسواق الناشئة

انخفضت العقود الآجلة لخام النفط القياسي الأوروبي مزيج برنت دون 107 دولارات للبرميل يوم الجمعة، متأثرة بمخاوف بشأن الاقتصادات الناشئة وخطط أميركية لمواصلة تقليص برامج التحفيز النقدي.

وتراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي، حيث أقبل المستثمرون على البيع لجني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع، لكن حد من هذا الانخفاض صعود العقود الآجلة لزيت التدفئة التي ارتفعت 1.5 في المائة من جراء اشتداد الطلب بسبب شدة البرد.

وانخفض سعر عقود خام القياس الأوروبي برنت عند التسوية 1.55 دولار أو 1.44%، إلى 106.40 دولار للبرميل.

وهبط سعر عقود الخام الأميركي الخفيف عند التسوية 74 سنتا أو 0.75%، إلى 97.49 دولارا للبرميل.