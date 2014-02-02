تراجع صادرات نفط العراق إلى 2.2 مليون برميل يومياً

قال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي اليوم السبت إن صادرات النفط من العراق تراجعت في يناير كانون الثاني إلى 2.228 مليون برميل يومياً في المتوسط، ولكن من المتوقع أن ترتفع الشهر المقبل.

وأرجع لعيبي هذا التراجع من 2.341 مليون برميل يوميا في ديسمبر إلى هجمات على خط الأنابيب الذي ينقل النفط من حقول كركوك إلى تركيا، وكذلك إلى ارتباك في الشحن من موانئ العراق الجنوبية بسبب الأحوال الجوية السيئة.

إلا أنه توقع أن يؤدي الانتهاء من العمل في منصة جديدة في موانئ البصرة في فبراير شباط إلى زيادة القدرة التصديرية إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يوميا.

وقال لعيبي إن العراق يستهدف تصدير المزيد من النفط إلى إفريقيا إضافة إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.

وأضاف في ندوة حضرها مسؤولون كبار، بينهم نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، إن العراق تلقى طلبات من السودان وإريتريا ومصر ودول أخرى، مضيفا أن السوق الافريقية واعدة.

من جهة أخرى، أكد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني اليوم السبت انه جرى احراز بعض التقدم في المحادثات الهادفة الى حل نزاع بشأن النفط بين اقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية في بغداد.

وأعرب الشهرستاني عن أمله في إمكانية حل النزاع المستمر منذ فترة طويلة قريباً.