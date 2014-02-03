اللجنة الفنية السعودية الأميركية تناقش مستقبل الطاقة

عقدت اللجنة الفنية السعودية الأميركية لشؤون البترول والطاقة اجتماعها السنوي اليوم في الرياض لبحث وضع الاقتصاد العالمي حالياً، وتوقعات تطوراته المستقبلية، ووضع السوق البترولية الدولية، وتوقعات العرض والطلب، خلال السنوات القادمة.

كما تم الحديث عن وضع الطاقة في الولايات المتحدة من حيث إنتاج الزيت والغاز الصخري وتأثيراته على السوقين المحلية الأميركية والسوق العالمية، إضافة إلى مناقشة برامج البلدين في عمليات ترشيد استخدام الطاقة، والاستفادة من تجارب البلدين، والتعاون الفني في هذا المجال.

وتناول الاجتماع، الذي عقد برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول ونائب وزير الطاقة الأميركي دانييل بونمان، موضوع الطاقة المتجددة، مثل الطاقة النووية، والشمسية، والرياح، وقضايا البيئة والتغير المناخي، والمحادثات الدولية في هذا المجال، والتطورات التقنية للمحافظة على البيئة.

وشارك في الاجتماع إلى جانب المسؤولين والمختصين من وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلون لمدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة، واللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.