"توهوكو" تبرم اتفاقاً لشراء الغاز المسال من قطر

قالت شركة توهوكو اليابانية للكهرباء، الثلاثاء، إنها وقعت عقداً مدته 15 عاماً لشراء الغاز الطبيعي المسال من قطر للغاز 3 بدءاً من عام 2016.

واليابان أكبرٍ مشتر للغاز المسال في العالم وقفزت وارداتها منه منذ كارثة فوكوشيما النووية، حيث تسعى شركات المرافق لتعزيز الإمدادات من أميركا الشمالية بغية تنويع المصادر وخفض الأسعار.

وقال متحدث باسم توهوكو إنه بموجب العقد الجديد تشتري الشركة ما بين 60 و90 ألف طن سنويا من الغاز المسال بين 2016 و2018 وحوالي 180 ألف طن سنويا من 2019 إلى 2030. ولم تذكر الشركة تفاصيل عن سعر شراء الغاز من قطر.