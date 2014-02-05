شركة نمساوية: إنتاج النفط الليبي تعافي 75% بعد الحرب

أكد الرئيس التنفيذي لشركة (أو.ام.في) النمساوية للنفط والغاز جيرارد رويس أن إنتاج الشركة في ليبيا تعافي بما يكفي لدعم هدفها لإنتاج العام بأكمله إذا استمر بالمستويات الحالية.

وأضاف أن إنتاج الشركة في ليبيا تراوح بين 50 و75% من مستوياته قبل الحرب منذ بداية العام، مؤكداً أن إنتاج (أو.ام.في) المستهدف لعام 2014 يتراوح بين 320 و340 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.

وقال رويس للصحافيين في فيينا اليوم: "بهذا النطاق تكون أمامنا فرصة كافية.. لا يمكننا إدارة المخاطر في ليبيا. لذا استثمرنا في مناطق نعتقد أنها أكثر استقراراً".

وساهمت ليبيا بنحو 10% من إجمالي إنتاج الشركة قبل حرب عام 2011. وأغلق محتجون موانئ لتصدير النفط في شرق البلاد على مدى الأشهر الست الأخيرة وتعطل الإنتاج في بعض حقول النفط.

وتستثمر الشركة بحقول جديدة في البحر الأسود وبحر الشمال لموازنة مخاطر عملياتها في الدول التي تشهد اضطرابات سياسية مثل ليبيا واليمن والعراق.