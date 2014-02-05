وزير: القاهرة تلقت مساعدات نفطية بـ4 مليارات دولار

قال وزير البترول المصري شريف إسماعيل إن بلاده تسلمت مساعدات في صورة منتجات بترولية من دول عربية بقيمة أربعة مليارات دولار، في الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر.

وتواجه مصر صعوبة في سداد فاتورة الواردات منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

ولم يحدد إسماعيل الدول التي قدمت تلك المساعدات في النصف الثاني من 2013. ووعدت السعودية والإمارات والكويت بتقديم ما يزيد عن 12 مليار دولار لمصر في شكل قروض ومنح، بعدما عزل الجيش محمد مرسي في الثالث من يوليو عقب احتجاجات شعبية واسعة ضد حكمه، بحسب "الشرق الأوسط".

وتحدث إسماعيل للصحفيين في العاصمة السعودية الرياض حيث من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء المصري المؤقت بوزير المالية السعودي.

وقالت الحكومة المصرية في ديسمبر انها تلقت مساعدات في صورة وقود بقيمة 2.48 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر في اطار حزمة المساعدات.

وأنفقت مصر منذ سقوط مبارك أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات النقدية. وأجلت ايضا مدفوعات لشركات النفط وتسعى لخفض تكلفة دعم الطاقة الذي يبتلع 20%، من اجمالي نفقات الدولة.