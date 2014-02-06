الطقس البارد و"بيانات" يدعمان النفط الأميركي

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي أوائل التعامل اليوم الخميس بفعل بيانات تظهر زيادة أقل من المتوقع في مخزونات الولايات المتحدة من الخام وتراجعا في المخزونات في مستودع كوشينج لتسليم عقود نايمكس.

وأوائل التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس في آسيا زاد سعر العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف 11 سنتا إلى 97.49 دولار للبرميل بعد هبوطه 0.19 دولار عند التسوية يوم الأربعاء إلى 97.38 دولار.

وكانت أسعار العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت قد ارتفعت عند التسوية مساء الأربعاء مع جني المتعاملين لأرباح من تداول الهامش مع الخام الأميركي في حين حصل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على بعض الدعم من الطلب القياسي على وقود التدفئة بسبب استمرار الطقس البارد.

وتقلصت علاوة برنت على الخام الأميركي إلى 7.94 دولار للبرميل يوم الأربعاء وهو الأدنى منذ العاشر من أكتوبر.

وارتفع سعر العقود الآجلة لمزيج برنت عند التسوية 47 سنتا إلى 106.25 دولار للبرميل بعد خسائر على مدى ثلاث جلسات متتالية.

وزاد الخام الأميركي 19 سنتا إلى 97.38 دولار عند التسوية.