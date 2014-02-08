إيران تكشف عن "عقود جاذبة" للنفط والغاز

قالت إيران إنها ستكشف النقاب قريباً عن نماذج عقود أكثر جاذبية تهدف لإقناع شركات الطاقة العالمية بالاستثمار في احتياطياتها الهائلة غير المستغلة من النفط والغاز.

وقال علي ماجدي، نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية لوكالة أنباء شانا التابعة للوزارة، إن الحكومة ستكمل قريباً مراجعة العقود الجديدة التي ستطرح على شركات النفط والغاز الطبيعي الأجنبية.

وأضاف "نحن في المراحل الأخيرة من مراجعة نماذج العقود الجديدة للنفط والغاز، وسيكشف عنها في ندوة في طهران.

وقال "بعد هذه الندوة إذا كانت هناك حاجة لتعديل هذه النماذج فسوف نراجعها مرة أخرى". وتابع: "ستعرض بعد ذلك في مؤتمر دولي في لندن إلى جانب حقول جديدة للنفط والغاز سيتم تطويرها".

ومضى ماجدي يقول "بعد اتفاقات جنيف النووية باتت الأجواء واعدة لوجود الشركات العالمية في إيران. ترحب إيران بوجود كل شركات النفط الأجنبية"، مضيفاً أنه "متفائل بخصوص عودة شل وتوتال".