آرامكو تطلب عروضا جديدة لبناء محطة كهرباء في جازان

طلبت آرامكو السعودية من الشركات المهتمة تقديم عروض جديدة لبناء أجزاء من مجمع لتزويد مصفاة نفط في جازان بالطاقة، وفقاً لما نقلته رويترز عن مصادر بالقطاع الخاص.

كانت 14 شركة قدمت عروضا في أكتوبر للفوز بأربع حزم لبناء أجزاء من المحطة المقرر أن تبلغ قدرتها 2400 ميغاوات.

وقالت المصادر إن أرامكو أعادت طرح ثلاث من حزم البناء الأربعة بينما تجري محادثات مع سيبكو 3 الصينية بشأن حزمة محطة الكهرباء.

وستخدم محطة الكهرباء مصفاة النفط التي ستبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميا وعملاء آخرين في محيط ميناء صناعي على ساحل البحر الأحمر.

ولم يبدأ تشييد المصفاة بعد وستكون الأخيرة من بين ثلاث مصافي تكرير جديدة طاقة كل منها 400 ألف برميل يوميا تقام في السعودية بين عامي 2013 و2018.

وستعالج المصفاة الخام الثقيل والمتوسط لتنتج حوالي 75 ألف برميل يوميا من البنزين و250 ألف برميل يوميا من الديزل منخفض الكبريت.