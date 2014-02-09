"أوابك" تستأثر بحصة 55% من احتياطي النفط العالمي

أعلن الأمين العام لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك" عباس علي النقي أن الاحتياطيات المؤكدة لدول المنظمة العشر وصلت إلى 703 مليارات برميل من النفط الخام في عام 2013 مستأثرة بحصة 55% من الإجمالي العالمي، الذي بلغ 1277.7 مليار برميل.

وأشار إلى استحواذ المملكة العربية السعودية والعراق والكويت والإمارات وليبيا على حوالي 53% من احتياطيات العالم المؤكدة من النفط.

وقال النقي في كلمته عن الوضع الحالي والمستقبلي لصناعة البترول في الدول الأعضاء بالأوابك أمام المؤتمر الدولي الـ17 عن البترول بالقاهرة إن احتياطيات دول الأوابك من الغاز الطبيعي وصلت إلى نحو 53 تريليون متر مكعب عام 2013 مشكلة حصة 26.6% من الإجمالي العالمي الذي بلغ 198.8 تريليون متر مكعب.

وأوضح أن إنتاج الدول الأعضاء من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي وصلت في عام 2013 إلى ما يعادل حوالي 29% من الإجمالي العالمي البالغ 85.6 مليون برميل يوميا.

وذكر أن إنتاج دول أوابك من الغاز الطبيعي المسوق الذي لا يشمل الكميات المعاد حقنها والمحروقة بلغ نحو 566 مليار متر مكعب.

وأشار إلى أن الصادرات النفطية وصلت في عام 2012 إلى حوالي 20.6 مليون برميل يوميا مشكلة حوالي 32% من إجمالي الصادرات النفطية العالمية التي بلغت نحو 64 مليون برميل يوميا.

وأفاد أن صادرات دول أوابك من مجمل الكميات المصدرة من الغاز الطبيعي بنوعيه المسيل والغازي بلغت نحو 21% أي حوالي 213 مليار متر مكعب.