النفط يتراجع لـ109 دولارات من أعلى مستوى في 5 أسابيع

تراجع سعر نفط خام مزيج برنت بعد ارتفاعه لأعلى مستوى له منذ خمسة أسابيع فوق 109 دولارات للبرميل اليوم الاثنين، في الوقت الذي تطلع فيه المستثمرون إلى مزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية والصينية هذا الأسبوع، والتي يمكن أن تلقي ضوءا أكبر على مستقبل الطلب في أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم.

وسيتابع المستثمرون عن كثب أيضا خطبا ستلقيها هذا الأسبوع جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي للحصول على تطمينات بأن السياسة النقدية ستبقى طليقة.

وهبط برنت تسليم مارس 33 سنتا إلى 109.24 دولار للبرميل، بحلول الساعة 3:49 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه إلى 109.75 دولار في وقت سابق خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ الثاني من يناير.

وتراجع الخام الأميركي لتسليم مارس ثلاثة سنتات إلى 99.85 دولارا بعد ارتفاعه إلى 100.46 دولار في وقت سابق خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ 27 ديسمبر.