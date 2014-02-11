اعتدال الطقس يدفع النفط الأميركي لأقل من 100 دولار

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي دون 100 دولار للبرميل أوائل التعامل في آسيا اليوم الثلاثاء، في أعقاب هبوط أسعار زيت التدفئة، إذ إن اعتدال الطقس بعث الآمال في قرب نهاية شتاء طويل، بينما تتزايد إمدادات النفط من ليبيا وبحر الشمال.

وأظهر أيضا مسح أجرته رويترز لاستبيان آراء المحللين والتجار أنه من المتوقع أن تكون مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام قد هبطت ثلاثة ملايين برميل الأسبوع الماضي.

وينتظر المستثمرون أيضا إشارات من رئيسة البنك المركزي الأميركي الجديدة بشأن اتجاه السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 00:33 بتوقيت جرينتش في التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس نزل سعر عقود الخام الأميركي الخفيف لتسليم مارس 12 سنتا إلى 99.94 دولارا للبرميل، بعد إغلاقه على 100.06 دولار يوم الاثنين.

ولم يبدأ بعد التعامل في عقود مزيج النفط الخام برنت التي أغلقت عند التسوية يوم الاثنين على 108.63 دولار للبرميل منخفضة 94 سنتا.