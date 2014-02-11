برنت يرتفع فوق 109 دولارات بعد تفاؤل بشأن الاقتصاد

ارتفع خام برنت فوق 109 دولارات للبرميل، اليوم الثلاثاء، إذ تأمل السوق أن تبدي رئيسة البنك المركزي الأميركي الجديدة، تفاؤلاً حذراً بشأن الاقتصاد، ويتوقع البعض أن تكون مخزونات المشتقات النفطية الأميركية قد هبطت مع تزايد الطلب على وقود التدفئة بسبب الطقس البارد.

وستدلي رئيسة البنك المركزي، جانيت يلين، بشهادتها أمام أعضاء الكونغرس في وقت لاحق، اليوم. ويقول اقتصاديون إنها ستحرص على تأكيد تصميم البنك على وقف التحفيز النقدي في وقت لاحق هذا العام مع تطمين المستثمرين إلى أن زيادة أسعار الفائدة ما زالت أمراً بعيداً.

وارتفع خام برنت 42 سنتاً إلى 109.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 1000 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلق منخفضاً 94 سنتاً في الجلسة السابقة. وارتفع الخام الأميركي 26 سنتاً إلى 100.32 دولار بعد أن أغلق أمس فوق 100 دولار لأول مرة هذا العام.

وقال تشي تات تان، المحلل لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة "إذا جاءت شهادة يلين داعمة للتيسير النقدي - كما هو متوقع - فستمنح أسواق النفط بعض الطمأنينة". وتابع "عندئذ من المرجح أن ينخفض الدولار، وهو ما سيعزز الطلب على النفط الخام.