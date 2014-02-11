مدينة المعادن وعد الشمال تذكروها

هل تعرفون أين وماهي مدينة "وعد الشمال"؟ إنها تقع شرق محافظة طريف 25 كلم، ما أهمية هذه المدينة القادمة من الشمال؟ إنها اللبنة الأولى للثروة المعدنية والتعدينية للمملكة. قبل أيام وقع عقود استثمارية "تعدينية" تفوق قيمتها 36 مليار ريال. هل تعرفون ماهي شركة "تبسا" أو "تشايناهاربورا انجريننج" و"شركة سن أديسون" و"شركة إس ان سي لافالين" و"ساينوبك الصينية" و"هوانكايوا الصينية" و"هانوا الكورية" و"ديلم الكورية" و"انتكسا الأسبانية" و"شركة الكهرباء السعودية وأرامكو وسابك والبابطين" و"صندوق الاستثمارات العامة" و"الشركة السعودية للاستثمار" و"شركة سبك" و"شركة الحربي" و"المياة الوطنية" و"سار"؟.

كل هذه الشركات الآن وقعت عقوداً وغيرها لإنشاء "مدينة المعادن" تسمى "وعد الشمال" باستثمارات تفوق 36 مليار ريال، وستوظف ما لا يقل عن 22 ألف موظف سعودي، وسيدخل معها المؤسسة العامة للتدريب والتعليم الفني، ووزارة البترول والمالية، عمل كبير وجبار يقام هناك في الشمال، فماذا في الشمال من ثروة؟ لا نتحدث عن نفط ولن يستخرج برميل واحد من النفط، بل "معادن" هل تعلمون الثروة المعدنية بالمملكة أين تصل وتقف؟ هل أقول لكم إنها بلا حدود وثروة تكفي عشرات السنين. يكفي أن أقول إن الفوسفات التي ستعمل على استخراجه شركة "معادن" هو مكان محدود وصغير سيكفيها 40 سنة لتنتج منه، فماذا عن بقية المنطقة ككل.

المملكة تملك ثروات ومنها "المعادن" وهذا توجه جيد ومميز للدولة في عهد الملك عبدالله -حفظه الله-، لتنويع مصادر الدخل ونشر التنمية واستغلال الثروة وتنويعها ونشر التصنيع والتعليم والتدريب وبناء البشر ومصدر إضافي للدخل للدولة المعادن بالمملكة متنوعة ومتعددة مثلا "الذهب، الفضة، مجموعة البلاتين، النحاس، الزنك والرصاص، القصدير، الألمنيوم، الحديد، الكروميت، الموليبدينوم، المنجنيز، النيكل، التيتانيوم وغيرها" وهذه الرواسب الفلزية.

أما اللافلزية فهي معادن وصخور تدخل في صناعة الإسمنت، الدهانات، البلاستيك،الطوب الأحمر، الجبس، الورق، الزجاج وغيرها. أما الفوسفات فشمال المملكة غني جداً به وأفضل وأكبر راسب مستكشف للفوسفات هو حزم الجلاميد، الذي تصل احتياطياته المقدرة إلى 213 مليون طن، وفي "أم وعال الشمالية 537 مليون طن وبمنطقة "العامود" 24 مليون طن "وبمكمن" سنام " 23 مليون طن وغيرها. ولا ننسى أن لدينا بالمملكة "الدرع العربي" الذي هو عبارة عن "معادن" من انواع متعددة وكبيرة، ثروة حقيقية.

لست متخصصاً بتقدير ثروة المعادن، لكن ما أقرأ من ثروة موجودة ومنشورة رسمياً بمواقع حكومية رسمية وشركات يظهر لي أننا نملك ثروة لم نعرف حتى حجمها أو قيمتها، فحين تستثمر 36 مليار ريال "بوعد الشمال" فكم نتوقع العائد المالي من مكان واحد وموقع واحد وهو لا يرتبط "بالدرع العربي". بلاد "ثروة" والحمدلله. المهم استثمروها جيداً..

*نقلاً عن صحيفة "الرياض" السعودية.