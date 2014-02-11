مصر.. توقف تصدير الغاز للأردن مرتبط بالتفجيرات

أعلنت الحكومة المصرية التزامها الكامل باتفاقية تصدير الغاز للأردن، وذلك في إطار التزامها بجميع المعاهدات الموقعة مع جميع الدول.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور أشرف العربي، في تصريحات لـ "العربية نت"، أن مشكلة تصدير الغاز إلى الأردن تتعلق بالتفجيرات التي تحدث وتصيب خطوط التصدير بأعطال بالغة، مؤكداً أن وزارة البترول هي التي تحدد توقيت إعادة التصدير.

يذكر أن تصدير الغاز للأردن قد توقف مؤخرا مع تفجير خط الغاز الموصل للأردن، وكان التفجير 19 لخط الغاز.

وكانت وزارة البترول المصرية قد أعلنت مؤخراً أنه تقرر وقف خط تصدير الغاز للأردن، وأن إمدادات الغاز لمدينتي طابا وشرم الشيخ قد انقطعت تماماً عقب قيام إرهابيين بوضع متفجرات في إحدى غرف التحكم لخط الغاز بوسط سيناء.

وقال رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، المهندس كارم محمود، إن العطل الذي أصاب خط التصدير تسبب في وقف عملية تصدير الغاز إلى الأردن، لكن يمكن تحديد موعد آخر لبدء إعادة التصدير.

في سياق متصل، أعلنت الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" المسؤولة عن إدارة وتشغيل خط أنابيب الغاز عبر سيناء أنه حوالي الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم الثلاثاء، قام إرهابيون بوضع متفجرات على خط الغاز 24 بوصة المغذى لمصانع الأسمنت بالمنطقة جنوب العريش.

وأشار المهندس كارم محمود رئيس شركة جاسكو إلى أن انفجار الخط، يعد الانفجار العشرين في سلسلة تفجيرات خطوط الغاز بسيناء وأدى إلى انقطاع إمدادات الغاز عن مصنعي الأسمنت بالمنطقة.

وأوضح أن العاملين بجاسكو انتقلوا على الفور لموقع التفجير وقاموا بإغلاق محابس الغاز قبل وبعد موقع التفجير وحصر منطقة الاشتعال، وأنه تمت السيطرة على الحريق بعد انتهاء تدفق الغاز الموجود بالخط وإخطار جهات التحقيق التي ستقوم بمعاينة الموقع وتحديد أسباب الحادث وملابساته، وأنه سيتم بعد ذلك تحديد التلفيات والفترة الزمنية اللازمة للإصلاح.

فيما أقرت الحكومة الأردنية السبت الماضي، اتفاقيتي نقل الغاز الطبيعي والمسال من مصر، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 90.2 مليون دولار.

وقالت رئاسة الوزراء الأردنية إن الحكومة "أقرت الاتفاقيتين اللتين سيتم بموجبهما وصل ميناء الغاز المسال المنوي إقامته في العقبة (منفذ الأردن الوحيد في الجنوب)، مع أنبوب الغاز العربي ونقل الغاز المسال عبر هذا الأنبوب من مصر".

وتوقع أن يتدفق الغاز المسال في نوفمبر المقبل وبمعدل حوالي 150 مليون قدم مكعب يومياً.