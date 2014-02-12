أوبك: الطلب العالمي سيرتفع بـ 1.09 مليون برميل يوميا

قالت منظمة أوبك إن الطلب العالمي على النفط في 2014 سيرتفع قليلا عن التوقعات وهو ثاني تقرير رئيسي هذا الأسبوع يتوقع تنامي استهلاك الوقود بفضل تسارع النمو الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي سيرتفع 1.09 مليون برميل يوميا بزيادة 40 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة. وترى المنظمة التي تضخ ثلث النفط في العالم أيضا أن هناك احتمالات لزيادة أكبر.

وقال التقرير الذي أعده خبراء اقتصاديون في مقر أوبك في فيينا: "نظرا للتحسن في الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن احتمال تعديل بالزيادة لنمو الطلب العالمي على النفط في 2014 هو حاليا أعلى من التوقعات القائمة".

وجاء تقرير أوبك بعد يوم من قيام إدارة معلومات الطاقة الأميركية برفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2014 برقم مماثل لتوقعات أوبك.

وبينما لا يزال الجزء الأكبر من الزيادة في نمو الطلب العالمي على النفط يأتي من الصين والشرق الأوسط فإن أوبك أكثر تفاؤلا بشأن التوقعات لزيادة استخدام الوقود هذا العام في الاقتصادات المتقدمة.

وتتوقع أوبك انحسارا في الركود على الطلب في أوروبا في 2014 وقالت إن الأرقام المبدئية لديسمبر كانون الأول 2013 ويناير كانون الثاني 2014 تشير إلى طلب قوي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقالت أوبك: "تتجه التوقعات للطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى الصعود مع تحسن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا ربما بدرجة أفضل من المتوقع.

"وبالنسبة للدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي فإن التوقعات للطلب على النفط تتجه نحو الهبوط بسبب مشاكل مالية ونقدية".

ووفقا لمصادر ثانوية رصدها التقرير زادت أوبك إنتاجها إلى 29.71 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني مع تعاف جزئي للإنتاج في ليبيا بعد توقف لشهور بسبب احتجاجات لكن السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم خفضت إنتاجها في الشهر نفسه.

