خام برنت يرتفع لحدود 109 دولارات بعد بيانات صينية

ارتفع سعر خام برنت صوب 109 دولارات للبرميل اليوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت ارتفاع واردات النفط الصينية إلى مستوى قياسي الشهر الماضي، وهو ما عزز الآمال في استمرار نمو الطلب على النفط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات الجمارك أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت 11.9 بالمئة في يناير عن مستواها قبل عام، لتسجل مستوى قياسيا بلغ 6.63 مليون برميل يوميا.

وظهرت مؤشرات أخرى على تغير اتجاه الاقتصاد الصيني المتباطئ في الفترة الأخيرة إذ جاءت الصادرات أفضل من المتوقع مرتفعة 10.6% في يناير كانون الثاني عن مستواها قبل عام بينما زادت الواردات 10%.

وقال مارك كينان رئيس بحوث السلع الأولية في آسيا لدى سوسيتيه جنرال "تدعم البيانات القوية أسواق النفط وشتى السلع الأولية".

وتابع "البيانات تمثل مفاجأة كبيرة لذلك يقوم البعض حاليا بالتحقق منها".

وارتفع خام برنت تسليم مارس 13 سنتا إلى 108.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 0426 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلق مرتفعا خمسة سنتات في الجلسة السابقة. وصعد الخام الأمريكي 57 سنتا إلى 100.51 دولار للبرميل بعد أن أغلق منخفضا 12 سنتا يوم الثلاثاء.

وحظي الخام الأميركي بدعم من بيانات معهد البترول الأميركي التي أظهرت انخفاض مخزونات الخام في نقطة تسليم العقود الأميركية في كوشينج بولاية أوكلاهوما 2.5 مليون برميل على مدى أسبوع حتى السابع من فبراير.