440 مليون دولار أرباح "سوسيتيه جنرال" في أواخر 2013

قال بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي إنه عاد إلى الربحية في الربع الأخير من 2013 بعد خسائر في الفترة ذاتها قبل عام، من جراء إسقاط قيمة أصول وتعهد بزيادة التوزيعات النقدية.

وقال البنك يوم الأربعاء إنه حقق 322 مليون يورو، 440 مليون دولار، ربحا صافيا مقارنة مع 471 مليونا في الفترة المقابلة من 2012.

وتراجعت مخصصات خسائر القروض 20% بينما انخفض شطب قيمة الاستحواذ على أصول نحو 90%.

وقال البنك إنه رفع نسبة رأس المال من المستوى الأول بموجب قواعد بازل 3 إلى عشرة بالمئة قبل الموعد المحدد، وإنه سيصرف توزيعا قدره يورو واحد للسهم عن 2013 ارتفاعا من 0.45 يورو في 2012. وأضاف أنه يطمح لصرف توزيعات نسبتها 40 بالمئة عن 2014 ارتفاعاً من حوالي 27% في 2013.