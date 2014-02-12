"شدة البرد" ترفع سعر النفط الأميركي فوق الـ100 دولار

لاقت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي دعما من تنبؤات بزيادة الطلب بسبب شدة البرد في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت فوق 100 دولار للبرميل أوائل التعامل في آسيا اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى بيانات من معهد البترول الأميركي أظهرت هبوط مخزونات الخام 2.5 مليون برميل في مستودع تسليم عقود نايمكس بالولايات المتحدة.

يذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية التابعة لوزارة الطاقة تصدر تقريرها الأسبوعي عن المخزونات في وقت لاحق من اليوم.

ولم تكد تتأثر أسواق النفط بتصريحات الرئيسة الجديدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين بأن البنك المركزي الأميركي سيواصل نهجه التدريجي لتقليص برنامجه للتحفيز النقدي.

وبحلول الساعة 00:25 بتوقيت جرينتش في التعاملات الالكترونية لبورصة نايمكس زاد سعر عقود الخام الأميركي الخفيف لتسليم مارس 49 سنتا إلى 100.43 دولار للبرميل، بعد إغلاقه على 99.94 دولارا أمس الثلاثاء.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام زادت 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 من يناير إلى 362.9 مليون برميل. وأظهر التقرير أيضا أن مخزونات الخام في مستودع كوشينج في أوكلاهوما لتسليم عقود بورصة نايمكس هبطت 2.5 مليون برميل.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لإنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام هذا العام والعام القادم بسبب احوال جوية سيئة في الآونة الأخيرة لكنها قالت إن تحسينات في التكنولوجيا قد تعزز انتاج النفط الصخري خلال العامين القادمين.

وفي أحدث تقرير شهري لتوقعاتها للطاقة للأجل القصير خفضت الإدارة توقعاتها لإنتاج النفط الخام الأميركي في عام 2014 بمقدار 100 ألف برميل يوميا ليصل إلى 8.4 مليون برميل يوميا وبمقدار 100 ألف برميل يوميا أيضا في 2015 إلى 9.2 مليون برميل يوميا.

وفيما يتعلق بالإنتاج العالمي زادت الإدارة توقعاتها لإنتاج النفط في الدول الأعضاء بمنظمة أوبك في 2014 بحوالي 300 ألف برميل يوميا ليصل إلى 35.73 مليون برميل يوميا.