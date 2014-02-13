إيران تطلب من الهند 1.5 مليار دولار من أموال النفط

قالت مصادر هندية، اليوم الخميس، إن إيران طلبت من الهند سداد مستحقات متأخرة عن صادرات نفط بقيمة 1.5 مليار دولار، بموجب الاتفاق النووي الذي يخفف بعض العقوبات الغربية عن طهران.

وإذا وافقت الهند على الدفع فستكون ثالث عميل رئيسي لإيران يفرج عن أموال النفط الإيرانية المجمدة بعد اليابان وكوريا الجنوبية. ويتوقف تحويل الأموال على التزام إيران ببدء تقليص أنشطتها النووية بموجب الاتفاق.

وقال أحد المصادر إن مستحقات إيران لدى شركات التكرير الهندية تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار. وتوجد مستحقات أخرى لطهران في حساب بالروبية لدى بنك "يو سي أو" الهندي.

ويسمح الاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية الست في 24 نوفمبر لطهران بالحصول على 4.2 مليار دولار من إيرادات النفط المجمدة في الخارج، وسيجري تحويل الأموال على ثماني دفعات، بدأت بمبلغ 550 مليون دولار من اليابان في الأول من فبراير.

وقالت مصادر مصرفية، أمس الأربعاء، إن كوريا الجنوبية ستحول دفعتين في مارس بقيمة إجمالية مليار دولار، ويلي ذلك دفعة أخرى في العاشر من أبريل. وقال أحد المصادر "من إجمالي 4.2 مليار دولار طلبوا منا 1.5 مليار دولار".