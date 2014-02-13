النفط الأميركي يتراجع قرب أعلى مستوياته في 4 أشهر

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي أوائل التعامل في آسيا اليوم الخميس لكنها كانت مستقرة قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر التي سجلتها الجلسة الماضية بعد بيانات أظهرت ارتفاع واردات النفط الصينية إلى مستوى قياسي الشهر الماضي وهو ما عزز الآمال باستمرار نمو الطلب على النفط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



وحظي الخام الأميركي بدعم أيضا من بيانات لمعهد البترول الأميركي أظهرت انخفاض مخزونات الخام في نقطة تسليم العقود الأميركية 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السابع من فبراير.



وبحلول الساعة 00:40 بتوقيت غرينتش في التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس هبط سعر عقود الخام الأميركي الخفيف لتسليم مارس 13 سنتا إلى 100.24 دولار للبرميل بعد إغلاقه على 100.37 دولار يوم الأربعاء.



ولم يبدأ بعد التعامل في عقود مزيج النفط الخام برنت التي أغلقت عند التسوية يوم الأربعاء على 108.79 دولار للبرميل مرتفعة 11 سنتا.