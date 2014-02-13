خام برنت يرتفع مدعوماً ببيانات إيجابية من الصين

ارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة الأربعاء بعد بيانات أظهرت ارتفاع واردات النفط الصينية إلى مستوى قياسي الشهر الماضي، وهو ما عزز الآمال باستمرار نمو الطلب على النفط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات الجمارك اليوم أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت 11.9 بالمئة في يناير عن مستواها قبل عام لتسجل مستوى قياسيا بلغ 6.63 مليون برميل يوميا.

وظهرت دلائل أخرى على تغير اتجاه الاقتصاد الصيني المتباطئ في الفترة الأخيرة إذ سجلت الصادرات أداء أفضل من المتوقع مع صعودها 10.6%، في يناير عن مستواها قبل عام بينما زادت الواردات 10%.

وقال مارك كينان، رئيس بحوث السلع الأولية في آسيا لدى سوسيتيه جنرال "تدعم البيانات القوية أسواق النفط ومختلف السلع الأولية."

وأنهت عقود خام القياس الأوروبي مزيج برنت تسليم مارس جلسة التداول مرتفعة 11 سنتا لتسجل عند التسوية 108.79 دولار للبرميل بعد أن تخطت في وقت سابق من الجلسة مستوى 109 دولارات.