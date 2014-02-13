طلب قوي يستنزف المعروض وينذر بـ"شح قادم" بسوق النفط

جاء الطلب على النفط أقوى من المتوقع ويستنزف المعروض، بحسب ما أكدته وكالة الطاقة الدولية اليوم، مبينة أن ذلك دفع المخزونات إلى أدنى مستوى منذ 2008 مما يؤدي إلى شح السوق ويجافي التوقعات بتخمة في المعروض.



وقالت الوكالة التي تقدم المشورة للدول الغربية بشأن سياسات الطاقة إن مخزونات النفط في الدول المتقدمة تراجعت 1.5 مليون برميل يومياً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2013 وهو الانخفاض الأشد منذ 1999.



وأصبحت الوكالة ثالث جهة تصدر توقعات منتظمة للسوق تتكهن هذا الأسبوع بزيادة استهلاك النفط مع تسارع النمو الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة.



وقالت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط "لم يغمرنا النفط بل اضطرت الأسواق إلى السحب من المخزونات لتلبية طلب قوي على غير المتوقع."



ورفعت وكالة الطاقة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 50 ألف برميل يومياً إلى 1.3 مليون برميل يومياً.



وتعزز هذا بانتعاش الطلب في أميركا الشمالية وأوروبا بعد تراجع الاستهلاك على مدى عدة سنوات.



وزادت الوكالة التي مقرها باريس تقديراتها للطلب على نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 100 ألف برميل يومياً إلى 29.6 مليون برميل يوميا.



وقال أنطوان هاف، مدير قسم صناعة وأسواق النفط في الوكالة إن الطلب أقوى من المتوقع ومستويات المخزون الحالية منخفضة وهو ما يدعم الأسعار، فالطلب على خام أوبك يبدو أقوى.



ورفعت كل من أوبك وإدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها للطلب في 2014 في تقارير شهرية لها هذا الأسبوع.



وأفضى ارتفاع إنتاج النفط في أميركا الشمالية بالبعض إلى التكهن بتراجع أسعار الخام العالمية في 2014 بعد أن بلغت حوالي 110 دولارات في المتوسط في كل من السنوات الثلاثة الأخيرة.



لكن الطلب القوي ومشاكل المعروض في عدد من دول أوبك يدعمان الأسعار.

وفي حين تعافي الإنتاج الليبي في يناير ليسجل 500 ألف برميل يوميا تراجع إنتاج العراق 140 ألف برميل يوميا إلى 2.99 مليون برميل يوميا وحذرت الوكالة من أن صادرات ليبيا ستظل تتعرض لضغوط على الأرجح من جراء القلاقل السياسية في البلاد.



وقالت الوكالة إن إنتاج السعودية أكبر منتج في أوبك تراجع 60 ألف برميل يوميا في يناير إلى 9.76 مليون برميل يوميا.



وقال هاف إن الطلب على نفط أوبك قد يزيد بدرجة أكبر في الأشهر القادمة مع قيام الشركات برفع مخزونات الخام للوصول بها إلى مستوى مريح.



وأبقت وكالة الطاقة تقديراتها لنمو المعروض من خارج أوبك دون تغيير عن الشهر الماضي متوقعة زيادة 1.7 مليون برميل يومياً هذا العام.



وقال هاف "الفترة المقبلة فترة طلب منخفض مع بدء أعمال الصيانة بمصافي التكرير بعد انتهاء الشتاء، نحتاج لإعادة بناء المخزونات."



وهبط سعر خام برنت القياسي حوالي 0.5 بالمئة اليوم إلى 108.24 دولار للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى في شهر عندما بلغ 109.75 دولار في مطلع الأسبوع.