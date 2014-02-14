بيانات التجزئة تخفض أسعار النفط الأميركي

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي أوائل التعامل في آسيا، اليوم، تحت ضغط من تراجع متوقع في الطلب أثناء موسم الصيانة في مصافي التكرير وزيادة في الطلبات الجديدة لإعانة البطالة في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتضررت أسعار الخام أيضاً من بيانات أضعف من المتوقع لمبيعات التجزئة الأميركية.

وهبط سعر عقود الخام الأميركي الخفيف في التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس لتسليم مارس 13 سنتاً إلى 100.22 دولار للبرميل بعد إغلاقه على 100.35 دولار يوم الخميس.

ولم يبدأ بعد التعامل في عقود مزيج النفط الخام برنت التي أغلقت عند التسوية يوم الخميس على 108.73 دولار للبرميل مرتفعة 6 سنتات.