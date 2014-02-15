شركات كبرى ستنفذ مشروع أنبوب نفط العراق عبر الأردن

أبلغ وزير النفط العراقي، هادي العامري، رسمياً، اليوم، رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، بموافقة مجلس الوزراء العراقي على مد أنبوب النفط بين العراق والأردن، لافتاً إلى أن الخط سيتم تنفيذه من قبل شركات كبرى متخصصة في هذا المجال، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وكان مجلس الوزراء العراقي، وافق منذ ثلاثة أيام على إنشاء أنبوب لتصدير النفط العراقي عبر الأراضي الأردنية.

وتسبب التوتر الأمني في محافظة الأنبار العراقية في تقطع إمدادات النفط إلى الأردن الذي يعاني أيضاً من انقطاع الغاز المصري بسبب التفجيرات التي يتعرض لها الأنبوب.