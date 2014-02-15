"شل" تعتزم بيع ثلاث منصات للنفط في بحر الشمال

قالت صحيفة جارديان إن شركة النفط البريطانية الهولندية رويال داتش شل تعتزم بيع ثلاثة أصول لإنتاج النفط والغاز في بحر الشمال، وهي خطوة تدعم خطط الشركة الرامية إلى زيادة تصفية استثماراتها هذا العام.

ونقل الموقع الإلكتروني للصحيفة عن جلين كايلي نائب رئيس عمليات المنبع في أوروبا لدى رويال داتش شل إن الشركة تحدثت مع موظفيها بخصوص بيع منصات أناسوريا ونلسون وشون.

وتواجه شل ونظيراتها في هذا القطاع ضغطا متزايدا من المستثمرين للحد من النفقات مع ارتفاع التكاليف وانخفاض التوقعات لأسعار النفط.

ويتراجع إنتاج بريطانيا من بحر الشمال منذ عام 1999 وتهاوى الإنتاج بمقدار الثلث في الفترة من 2010 إلى 2012 مما ساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي بالبلاد.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من رويال داتش شل ثالث أكبر شركات الطاقة التي يسيطر عليها مستثمرون في العالم.

ونقلت الصحيفة عن كايلي قوله إن هذه الخطوة لم تتأثر بالاستفتاء المزمع على استقلال اسكتلندا الذي لمح رؤساء شركات طاقة أخرى إلى أنه يقوض مناخ الاستثمار في بحر الشمال.