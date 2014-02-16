"وكالة الطاقة" ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام الجاري، بـ125 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 92.6 مليون برميل يومياً، مرجعة ذلك إلى تعافي النمو في الدول المتقدمة.

وأشارت الوكالة إلى أن تعافي الإنتاج الليبي في يناير رفع إمدادات منظمة أوبك بـ85 ألف برميل في اليوم خلال الشهر الماضي إلى 29.99 مليون برميل يومياً.

من جهة أخرى، أشارت الوكالة إلى أن إنتاج السعودية انخفض بـ60 ألف برميل يومياً إلى 9 ملايين و760 ألف برميل يومياً، كما لفتت إلى تراجع الإنتاج في العراق بـ140 ألف برميل إلى مليونين و990 ألف برميل يومياً.