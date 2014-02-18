اليمن يعلن عن اكتشاف جديد للغاز

أعلن اليمن الثلاثاء، اكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز في القطاع 18 الممتد من محافظة مأرب إلى محافظة الجوف شمال شرقي البلاد والذي تقوم شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج الحكومية بتشغيله.

وقالت شركة صافر في بيان إن نتائج عمليات حفر البئر الاستكشافية الأولى في المنطقة الغربية في القطاع 18 أظهرت وجود عدة نطاقات هيدروكربونية وتم اختبار أول نطاق.

وأشارت الشركة بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" إلى أن البئر الاستكشافية الأولى أنتجت حوالي 6 ملايين قدم مكعبة من الغاز بمعدل يومي.

وأضافت الشركة "ما يزال التقييم في مراحله الأولى وستواصل الشركة اختبار النطاقات الهيدروكربونية الأخرى في البئر في الأيام القادمة".

وأوضحت الشركة أنها تقوم بعمل استكشافي مكثف في القطاع 18 وتستهدف حفر ثلاث آبار استكشافية في نفس المنطقة الغربية ولديها خطط استكشافية أخرى.

وتعد شركة صافر المملوكة للدولة المنتج الأول للغاز الطبيعي في اليمن والذي يصدر عبر ميناء بلحاف بمحافظة شبوة جنوب البلاد كما تعد منتجا رئيسيا للنفط بنحو عشرة آلاف برميل يوميا والمزود الوحيد للغاز المنزلي المخصص للاستهلاك المحلي والمزود لمحطة مأرب الكهربائية بالغاز الطبيعي.

ويقدر احتياطي اليمن من الغاز الطبيعي المؤكد في القطاع 18 بمأرب والجوف بنحو 10.3 تريليون قدم مكعبة بيع منه 9.1 تريليون لكوريا والولايات المتحدة وفقا لاتفاق بيع الغاز اليمني لمدة 20 عاما.