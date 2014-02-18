"سامسونج" تطور حقل غاز جزائري بـ800 مليون دولار

فازت شركة سامسونج للهندسة الكورية الجنوبية بصفقة قيمتها 800 مليون دولار لتطوير حقل للغاز في جنوب الجزائر.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) يوم أمس الاثنين، عن الشركة قولها في بيان إنها فازت بمشروع لتطوير حقل غاز في مدينة تيميمون، جنوب الجزائر، تقدر قيمته بـ 850 مليار وون (800 مليون دولار.

وأوضحت أن المشروع الذي فازت به يهدف إلى تطوير حقول الغاز الطبيعي في منطقة تيميمون على بعد 800 كيلومتر من جنوب غرب العاصمة الجزائر.

ويشمل المشروع إنشاء محطة للمعالجة المركزية تنتج 177 مليون متر مكعب يومياً، وإنشاء خط الأنابيب لتجميع الغاز ونقله.

ولفتت سامسونج إلى أنها تنفذ المشروع كاملاً بدءاً من مراحل التصميم وصناعة الأجهزة والإنشاء والتشغيل التجريبي وانتهاء بتسليم المفتاح، متوقعة أن تنتهي عملية الإنشاء في أبريل 2017.