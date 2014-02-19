النفط يرتفع لأعلى مستوى بـ2014.. وتتجدد مخاوفه

شهدت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً، وهو ما جعلها تقف صوب 110 دولارات للبرميل، لتلامس أعلى مستوياتها في نحو 7 أسابيع اليوم الثلاثاء، مدعومة بانخفاض الدولار وطقس بارد في الولايات المتحدة وتجدد المخاوف من توقف الإمدادات من الشرق الأوسط وإفريقيا.

وزادت المخاوف بشأن الإمدادات مع انخفاض إنتاج ليبيا وإعلان متمردين في جنوب السودان سيطرتهم على عاصمة ولاية منتجة للنفط، وتضاؤل توقعات بتحقيق انفراجة في محادثات إيران مع القوى العالمية بشأن البرنامج النووي.

وقال كريستوفر بيلو من شركة جيفريز باخ في لندن "يحظى خام برنت بدعم من ضعف الدولار والطقس البارد في الولايات المتحدة".

وتابع "في أواخر العام الماضي حدث شيء من التحسن في الوضع من منظور الجغرافيا السياسية على عدة جبهات، لكن يبدو أن ذلك يتبدل الآن".

وارتفع سعر خام برنت 39 سنتا إلى 109.57 دولار للبرميل، ولامس في وقت سابق من الجلسة 109.89 دولار مسجلا أعلى مستوى له منذ الثاني من يناير.

وزاد الخام الأميركي 94 سنتا إلى 101.24 دولار للبرميل وسجل أعلى مستوياته منذ 18 من أكتوبر.