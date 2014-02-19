نوبل الأميركية ستزود الأردن بالغاز الطبيعي لـ15 سنة

أعلنت نوبل إنرجي الأميركية أنها ستزود شركة البوتاس العربية الأردنية وشركة برومين الأردن بالغاز الطبيعي بحسب "رويترز".

وقالت نوبل إن من المتوقع بدء المبيعات في 2016 ولمدة 15 عاما قابلة للتجديد.

وستضخ نوبل حوالي 66 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي على مدى فترة العقد وتتوقع إيرادات إجمالية نحو 500 مليون دولار.

وستتوقف المبيعات الفعلية على حجم الكميات المشتراة بشكل نهائي والأسعار عند البيع.

وقالت نوبل إن الشركتين الأردنيتين ستستخدمان الغاز في منشآتهما بالبحر الميت.

وانقطع الغاز المصري عن الأردن منذ يوليو الماضي، بسبب تفجير الأنبوب أكثر من مرة.