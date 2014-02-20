شركتان أردنيتان توقعان اتفاقاً لاستيراد غاز إسرائيلي

المصدر: عمان - أ ف ب

وقعت شركتان أردنيتان اتفاقا مع شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية لتزودهما لمدة 15 عاما بملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي المنتج قبالة سواحل إسرائيل بقيمة 771 مليون دولار، على ما أفادت صحف أردنية الخميس.

وذكرت صحيفة "الغد" المستقلة أن شركتي "البوتاس العربية" و"برومين الأردن" وقعتا الأربعاء اتفاقا مع "شركة نوبل إنيرجي الأميركية لتوريد 2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل تامار قبالة السواحل الإسرائيلية، لمدة 15 عاما وبقيمة 771 مليون دولار".

ونقلت الصحف عن رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس جمال الصرايرة قوله إن "عملية التوريد ستبدأ خلال العامين المقبلين وعند انتهاء الشركة من تجهيز البنية التحتية للتحول من الوقود الثقيل إلى الغاز".

وأضاف أن هذا "سيحقق وفرا من تكلفة إنتاج طن الفوسفات بقيمة 16 دولارا وسيؤدي الى وفر إجمالي قدره 357 مليون دولار لشركة البوتاس و 7,5 مليون دولار لشركة برومين الأردن في المرحلة الأولى، يصل إلى 15 مليون دولار في المرحلة الثانية".

وأشار الصرايرة الى أن "حصة الحكومة (التي تملك ثلث أسهم الشركة) من العوائد نتيجة التحول لاستخدام الغاز ستكون حوالي 272 مليون دينار أو نحو 380 مليون دولار، فيما سيسهم التحول إلى الغاز في تحسين القدرة التنافسية للشركة، وتعزيز الأرباح السنوية المتحققة".

وتملك "نوبل انرجي" ومقرها في هيوستن بولاية تكساس الأميركية 36% من حقل "تمار" في البحر المتوسط الذي يبعد نحو 90 كم غرب مدينة حيفا (شمال غرب اسرائيل).

كما تملك شركة "إسرامكو نيجيف" الإسرائيلية نحو 29% من الحقل فيما تملك مجموعة "ديليك" الإسرائيلية أيضا 16% منه.

وتم تعليق صادرات الغاز المصري الى إسرائيل والأردن بعد ازدياد الهجمات على خطوط الأنابيب في سيناء، ما دفع المملكة للبحث عن مصادر بديلة للغاز.

وتعرضت خطوط الغاز المصري في سيناء لهجمات عدة منذ اندلاع الثورة ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك مطلع العام 2011.

ويقول مسؤولون أردنيون إن تكرار تفجير الخط الذي كان يزود المملكة بالغاز المصري وكانت عمان تعتمد عليه في إنتاج 80% من طاقتها الكهربائية، يكبد الأردن مليون دولار يوميا على الاقل بسبب التحول للوقود الثقيل.

وكان عجز موازنة عام 2012، تجاوز أربعة مليارات دولار بسبب أزمة الطاقة في المملكة إثر انقطاع متكرر لإمدادات الغاز المصري في ضوء ارتفاع أسعار النفط وارتفاع عدد اللاجئين السوريين الى نحو 600 ألف.