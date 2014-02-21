ارتفاع الطلب على زيت التدفئة يخفض أسعار نفط أميركا

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي، بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن شدة البرد ما زالت تذكي الطلب على زيت التدفئة في الولايات المتحدة، الأمر الذي أبطل أثر بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن استمرار موجة البرد والتنبؤات بسقوط مزيد من الثلوج أدت إلى هبوط مخزونات نواتج التقطير 339 ألف برميل أخرى في الأسبوع المنتهي في 14 من فبراير.

وقال تقرير الإدارة إن مخزونات الخام في مستودع كوشينج لتسليم عقود نايمكس في أوكلاهوما هبطت 1.73 مليون برميل.

وبنهاية التعامل تراجع خام برنت لتسليم أبريل عند التسوية 17 سنتا أو 0.15 في المائة إلى 110.30 دولار للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأميركي لتسليم مارس عند التسوية 39 سنتا أو 0.38 في المائة، إلى 102.92 دولار للبرميل.