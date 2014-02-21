واردات بكين من نفط إيران تعود لمستوى ما قبل العقوبات

أظهرت بيانات الجمارك اليوم الجمعة ارتفاع واردات الصين اليومية من النفط الإيراني في يناير بـ82 بالمئة عن مستواها قبل عام، لتعود إلى معدلاتها قبل تطبيق عقوبات غربية منذ أكثر من عامين لوقف أنشطة إيران النووية.

ويرجع جزء من هذه الزيادة إلى تشوه البيانات قبل عطلة رأس السنة القمرية التي جاءت في أول أسبوع من فبراير، إذ إن الشركات تقوم في ذلك الوقت بتسجيل الشحنات قبل أوانها.

وتتسق تلك الأرقام مع بيانات عن الصادرات الإيرانية، التي ارتفعت لثلاثة أشهر متتالية لتبلغ نحو 1.2 مليون برميل يوميا في يناير، بحسب مصادر ترصد حركة الناقلات.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك اليوم الجمعة أن الصين - أكبر مشتر للنفط الإيراني - استوردت 564536 برميلا يوميا الشهر الماضي، بزيادة 82 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وجاءت واردات النفط الإيراني في يناير أعلى بنسبة 11.2 بالمئة عن واردات ديسمبر التي بلغت 507707 براميل يوميا.

وقررت وزارة الخارجية الأميركية في نهاية نوفمبر الماضي تجديد إعفاء من العقوبات لمدة ستة أشهر للصين والهند وكوريا الجنوبية ودول أخرى بعد أن قلصت مشترياتها من النفط الإيراني العام الماضي.

وتوصلت إيران والقوى العالمية في نوفمبر إلى اتفاق يسمح لطهران بإبقاء صادراتها عند المستويات الحالية البالغة مليون برميل يوميا تقريبا، وهي أقل من نصف صادراتها قبل بدء تطبيق العقوبات.