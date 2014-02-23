انخفاض إنتاج النفط الليبي إلى 230 ألف برميل يومياً

قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية اليوم الأحد، إن إنتاج ليبيا النفطي انخفض إلى 230 ألف برميل يوميا بفعل إغلاق حقل الشرارة في أعقاب احتجاجات، بحسب المتحدث الرسمي باسم المؤسسة محمد الحراري.

وأغلقت المؤسسة يوم الخميس حقل الشرارة النفطي الذي تبلغ طاقته 340 ألف برميل يوميا ويقع في أقصى جنوب البلاد بسبب احتجاجات واشتباكات في المنطقة. وأغلق محتجون الحقل مرارا كوسيلة للضغط على الحكومة المركزية لتنفيذ مطالب سياسية ومالية.



وكانت عودة حقل الشرارة للإنتاج الكامل في بداية العام نصرا لرئيس الوزراء علي زيدان الذي يناضل لإنهاء احتجاجات أخرى أغلقت ثلاثة مرافئ نفطية في الشرق منذ أغسطس/آب.

وبعد ثلاث سنوات على الإطاحة بالقذافي أصبحت البنية التحتية للنفط في ليبيا هدفا للاحتجاجات والإغلاقات وإضرابات محاربين سابقين يرفضون تسليم سلاحهم أو الاعتراف بسلطة الدولة.

وأضرت تلك الإغلاقات بشدة بميزانية البلاد حيث النفط والغاز المصدر الوحيد للدخل والمصدر الرئيسي للنقد الأجنبي اللازم لتمويل واردات الغذاء الضرورية.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط نحو 1.4 مليون برميل يوميا حتى منتصف 2013 حينما بدأت الاحتجاجات في الموانئ الرئيسية في شرق البلاد.