345 تريليون قدم مكعبة احتياطيات شرق المتوسط من الغاز

اعتبر تقرير اقتصادي أن الاكتشافات الكبيرة للغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط أدخلتها ساحة الاهتمام الإقليمي والعالمي في مجال الطاقة مبينا أن احتياطيات حوض شرق المتوسط من الغاز تبلغ نحو 345 تريليون قدم مكعبة.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية، ومقره الكويت أن أهمية الغاز الطبيعي المكتشف في هذه المنطقة تكمن في كونه يقع في مكان حساس بين مصر ولبنان وإسرائيل وقبرص وتركيا لافتا الى أن كل تلك الدول بأمس الحاجة لكل مصادر الطاقة.

وأفاد بأن الشركات الأميركية تنشط في التنقيب على الغاز والنفط في تلك المنطقة الحيوية والاستراتيجية موضحا أن تلك المنطقة قريبة من دول أوروبا المتعطشة للغاز الطبيعي والتي تستهلك 19% من الإنتاج العالمي وتستورد نحو ربع احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا في حين تقوم الجزائر بتزويد جنوب أوروبا أيضا بالغاز عن طريق الأنابيب تحت مياه المتوسط.

وذكر التقرير أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت الإعلان عن اكتشاف عدة حقول للغاز الطبيعي تحت مياه البحر المتوسط وتشمل حقل (افروديت وتمار والعملاق لفياثان) وتم اكتشاف حقل تمار في عام 2009 وهو يقع على بعد 50 كلم غرب حيفا ويحتوي على 250 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.