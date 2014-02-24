إصلاحات لقطاع النفط البريطاني بـ 330 مليار دولار

تعهدت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين بتسهيل وتسريع استغلال موارد النفط والغاز صعبة الاستخراج في بحر الشمال وذلك في إطار جهود لإقناع اسكتلندا بالبقاء جزءا من المملكة المتحدة.

وقالت الحكومة إن قيمة الإصلاحات التي تشمل تبسيط الإجراءات وتقاسم البنية التحتية والمعلومات الجيوفيزيائية قد تصل إلى 200 مليار جنيه استرليني، ما يعادل330 مليار دولار في العشرين عاما المقبلة وستسمح باستخراج ثلاثة إلى أربعة مليارات برميل إضافية من النفط.

وقالت بريطانيا في مراجعة للقطاع إنها ستشكل هيئة تنظيمية جديدة تمولها الصناعة وسترسي تراخيص الإنتاج في المستقبل على أساس استخراج أقصى كمية ممكنة من النفط بشكل كلي لا من كل رقعة على حدة كما هو معمول به حاليا.

وقد تصلح نتائج التقرير كنموذج لتطوير حقول أخرى متقادمة في أنحاء العالم.

وقال التقرير الذي وضعه إيان وود الرئيس السابق لشركة خدمات النفط وود جروب إن بريطانيا بحاجة ملحة إلى أن تمول شركات النفط والغاز لديها جهازا تنظيميا جديدا لتشجيع التعاون داخل القطاع ومعالجة تراجع الإنتاج.



