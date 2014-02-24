خبراء يبحثون الحلول البيئية لصناعة البترول السعودي

جدد نائب رئيس أرامكو المهندس سمير الطبيبي، التأكيد على اهتمام الشركة بقضايا البيئة، مستعرضا تفاصيل المنتدى والمعرض السابع للتقدم البيئي للصناعات البترولية الذي سيقام بمشاركة 70 متحدثا من المتخصصين العالميين، في مجالي البيئة والبترول.

ويناقش المنتدى PetroEnvironment 2014 الحلول البيئية في مجال النفط وصناعة البتروكيماويات وعرض آخر المنتجات والمستجدات التقنية في هذا المجال من خلال المعرض المصاحب للمنتدى بقاعة السيف بمحافظة الخبر.

واعتبر الطبيبي، بحسب بيان صحافي أن من حق المجتمع النابض بالطاقة والحركة والفعالية أن يساعد بيئتنا الاجتماعية في الشركة على الازدهار في حماية البيئة الاجتماعية, مؤكداً بأن أرامكو السعودية وإدراكاً منها لأهمية ازدهار المجتمعات فإنها منحت الأولوية لمساندة صحة البيئة والمجتمعات وسلامتها وانخراطها في العمل والبناء منذ نشأة الشركة قبل نحو 80 سنة.

وذكر أن أرامكو تسعى الى بناء ثقافة السلامة وتعزيز صحة المجتمع والتي تبرز نهجنا الشامل تجاه مساندة مجتمعات صحية ونابضة بالحياة مشيراً الى أن مثل هذه المنتديات سوف تنعكس على البيئة والمجتمع والارتقاء به.

من جانبه قال رئيس منتدى البترول والبيئة هشام المسيعيد , باختيار المملكة لعقد هذا المنتدى لأول مرة, عاداً ذلك امتداداً لسلسلة مؤتمرات البيئة العربية والتي عقدت في مملكة البحرين بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية حتى عام 2010.

