58 مليون دولار للبحث عن البترول والغاز بصعيد مصر

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس شريف إسماعيل، إن من المخطط تخصيص 58 مليون دولار خلال العام المالي المقبل للبحث والاستكشاف بمناطق جنوب الوادي وإنتاج 31.5 ألف برميل يومياً من حقول الشركات العاملة بالمنطقة التي تشرف عليها شركة جنوب الوادي القابضة للبترول.

يأتي توجيه هذه الاستثمارات مع تفاقم أزمة الوقود والطاقة في مصر منذ ثورة يناير، ما أدى إلى توقف العديد من المصانع.

وأضاف إسماعيل إن تنمية صعيد مصر واحد من أهم أولويات الحكومة بصفة عامة وقطاع البترول بصفة خاصة وأن قطاع البترول حقق نجاحات بمناطق جنوب الوادي منذ تأسيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، كان من أهمها النجاح فى اكتشاف وإنتاج الزيت الخام من حقل البركة لأول مرة والذى أعطى دفعة قوية لمواصلة العمل ودفع عجلة التنمية في الصعيد.

وأكد أن هناك أولويات حددها قطاع البترول كخطة عمل بالمنطقة خلال الفترة القادمة تتمثل أهم ملامحها في العمل على استهداف زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية في أنشطة البحث والاستكشاف وذلك من خلال طرح مزايدة عالمية جديدة لشركة جنوب الوادي خلال شهر أبريل المقبل، بالإضافة إلى تنمية الاكتشافات البترولية من خلال متابعة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج بمناطق عمل شركة جنوب الوادي.

ومن خلال الاتفاقيات البترولية التي تم توقيعها مع الشركات العالمية، وكذلك إعداد قاعدة بيانات عن جميع الأنشطة البترولية وإجراء الدراسات اللازمة لتنشيط عمليات البحث، فضلاً عن تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المنتجات البترولية والآليات اللازمة لتوفيرها وتطوير معمل تكرير أسيوط لمواجهة الطلب المتزايد على المنتجات البترولية وتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن إعداد دراسات جدوى متكاملة عن المشروعات الاستثمارية المخططة والعمل على الإسراع في تنفيذها إلى جانب الاستمرار في رفع كفاءة العنصر البشرى وتحسين الأداء وإعداد صف ثانٍ من القيادات القادرة على تحمل المسؤولية.