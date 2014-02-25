العراق يبرم اتفاقية بمليار دولار لتطوير حقل نفطي

قال مسؤول عراقي كبير إن الحكومة وافقت، اليوم الثلاثاء، على عقدين رئيسيين بنحو مليار دولار لحقل الزبير النفطي الذي تديره شركة "ايني"، في الوقت الذي تعمل فيه بغداد على تسريع عملية التطوير.

وكانت الشركة الإيطالية قالت في وقت سابق اليوم، إنها مستعدة لمغادرة العراق في حالة عدم توقيع عقود معينة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تنذر الإجراءات شديدة التعقيد في البلاد بإبعاد المستثمرين.

وقال المسؤول العراقي "نحترم ايني ونأخذ آراءها بجدية، ونريد منها البقاء في العراق". وأضاف "نبذل كل ما في وسعنا للموافقة على عقود عالية التكلفة في أقرب وقت ممكن، وإذا تأجلت فسيؤثر ذلك في الإنتاجية والربحية.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات تحميل أن صادرات النفط من المرافئ الجنوبية العراقية زادت أكثر من 300 ألف برميل يومياً في فبراير الجاري مع تسوية التأخيرات التي سببها الطقس السيئ.

ويعمل العراق على تنفيذ خطة لزيادة الإمدادات في 2014 بعد تباطئها العام الماضي بسبب المشكلات الفنية وأعمال العنف، وقد تؤدي الزيادة المستمرة للتأثير على أسعار النفط العالمي.

وأظهرت بيانات الشحن التي ترصدها رويترز أن صادرات العراق من المرافئ الجنوبية بلغت 2.36 مليون برميل يوميا في المتوسط في أول 24 يوما من فبراير، ويتطابق ذلك مع تقديرات مصدرين يقومان برصد الشحنات أيضا.

وبلغت الصادرات 2.04 مليون برميل يوميا في يناير حين أدى الطقس السيئ إلى تأخير شحنات. ولن يعلن العراق معدل تصدير فبراير قبل نهاية الشهر، لكن وزير النفط عبدالكريم لعيبي تنبأ بارتفاعه.