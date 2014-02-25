توقف مؤقت لضخ النفط اليمني بعد تفجير خط مأرب

قال مسؤول محلي إن مجهولين فجروا خط نفط مأرب اليمني مساء أمس الاثنين، مما أوقف ضخ الخام إلى مرفأ رأس عيسى على البحر الأحمر.

وقال المسؤول إن الهجوم الذي وقع بمنطقة الدماشقة في محافظة مأرب المنتجة للنفط بوسط البلاد قد أدى إلى اندلاع حريق.

ويعتمد اليمن على صادرات الخام لتمويل ما يصل إلى 70 بالمئة من الإنفاق العام، لكن خطوط الأنابيب تتعرض لتفجيرات متكررة منذ ثلاثة أعوام.

وغالبا ما يشن تلك الهجمات رجال قبائل للضغط على الحكومة لتوفير مزيد من فرص العمل وتسوية خلافات على الأراضي أو الإفراج عن أقارب مسجونين.

وقبل بدء موجة الهجمات في 2011 كان الخط ينقل نحو 110 آلاف برميل يوميا إلى رأس عيسى.