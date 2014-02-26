سعر النفط الأميركي يتراجع بدولار تحت ضغط المخزونات

تراجع سعر النفط الخام الأميركي حوالي دولار للبرميل، تحت ضغط توقعات بتزايد المخزونات وتراجع الطلب على الديزل مع انحسار الطقس شديد البرودة.

وانخفض سعر خام القياس الأوروبي مزيج برنت أيضا مع تزايد المؤشرات على تباطؤ النمو في الصين، رغم كونه مدعوما بانخفاض إنتاج النفط في ليبيا وجنوب السودان.

وأظهر استطلاع أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي على الأرجح بواقع 1.4 مليون برميل، مسجلة ثاني زيادة أسبوعية لها على التوالي.

وقال محللون إن انحسار موجة البرد في الولايات المتحدة - التي عززت الطلب على وقود التدفئة ودعمت أسعار النفط في الأسابيع القليلة الماضية - أثار عمليات بيع في السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 1.13 دولار أو 1.02% إلى 109.51 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت في الجلسة السابقة عند أعلى مستوى لها هذا العام.

وتراجعت عقود النفط الخام الأميركي الخفيف عند التسوية 0.99 دولار أو 0.96% إلى 101.83 دولار للبرميل.