اليمن يبحث رفع الثمن البخس لإنتاجه من الغاز مع توتال

قالت وكالة الأنباء اليمنية إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بحث مع وفد من شركة توتال رفع أسعار الغاز الطبيعي المسال بما يساير مستوياتها في الأسواق العالمية.

ونقلت الوكالة عن الرئيس هادي قوله "إن هناك ضغوطا شعبية من أجل نيل الاستحقاقات بصورة عادلة وموازية لما هو معمول به في هذا الجانب في الأسواق العالمية وبذلك تجد الدولة والحكومة نفسها مضطرة إلى العمل من أجل تسوية القضية المثيرة للجدل وتعديل عقود أسعار الغاز بما يلبي آمال وتطلعات الشباب والمجتمع ضمن أهداف التغيير السلمي والثورة الشبابية".

وأكد هادي ضرورة التعاون والتفاهم المشترك مع شركة توتال التي تعتبر شريكا استراتيجيا باعتبارها من أكبر المستثمرين في اليمن.

وكانت الحكومة اليمنية قالت في يناير الماضي إنها أقرت اتفاقا تزيد بموجبه شركة كوجاس الكورية الجنوبية السعر الذي تدفعه مقابل الغاز الطبيعي المسال إلى أربعة أمثاله.

وأشار هادي إلى أن هناك حاجة لرفد الخزينة المالية من خلال رفع الإنتاج والأسعار بما يوازي الأسعار العالمية.

وتشكو الحكومة منذ تولت السلطة في عام 2012 من أن الاتفاقات التي وقعتها الحكومة السابقة أبخست ثمن الغاز الطبيعي المسال وحرمت الدولة من أموال عامة تحتاج إليها بشدة.

