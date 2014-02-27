«شل» تبيع.. والكويت تشتري

• تريد الشركة الكويتية أن تقوي وتثبت مكانتها التنافسية في إيطاليا، وبعض الأسواق الأوروبية المهمة.

اتفقت شركة البترول الكويتية العالمية على شراء حصة شركة شل في قطاع التجزئة في إيطاليا، بمبلغ في حدود 450 مليون يورو، للحصول على 830 محطة مملوكة لها، وحوالي 900 محطة مملوكة للموزعين. وان العلامة التجارية الكويتية (كيو ايت) Q8 ستظهر على هذه المحطات فور الموافقات النهائية من الجهات الرقابية الرسمية. وتوجد في ايطاليا حوالي 24000 محطة تزويد وقود السيارات، وهي الأعلى ما بين الدول الأوروبية. وبموجب هذه الصفقة ستكون الشركة الكويتية في المركز الثالث في قطاع التجزئة، وبنسبة %11 مباشرة بعد إكسون موبيل الأميركية، وشركة ايني الايطالية في المركز الأول. ودخلت الكويت قطاع التجزئة في ايطاليا عام 1985، وتمتلك حاليا مصفاة مشتركة مع شركة ايني بنسبة %50 في ميلانو، بطاقةٍ انتاجية تقدر بــ 350 ألف برميل في اليوم. وتعتبر ايطاليا من أهم اسواق التجزئة لشركة البترول العالمية، وتدر عليها ارباحا كبيرة منذ انشائها. وتريد الشركة الكويتية ان تقوي وتثبت مكانتها التنافسية في ايطاليا وبعض الأسواق الأوروبية المهمة لها، مثل بلجيكا والسويد، والنرويج، لتكون دائما في مراكز متقدمة.

في الوقت نفسه، تريد شركة شل عمل الشيء نفسه، وان تركز على اسواق مميزة في أوروبا، وان تتخلّص من أصولها التي لا تمثل صلب نشاطها. وقد قررت الشركة بيع أصولها في العام الماضي، وبمقدار 15 مليار دولار، موزعة على جميع انحاء العالم، حيث باعت ايضا الى الكويت مشروع الغاز الطبيعي المسال في استراليا بمبلغ 1.14 مليار دولار. وبدأت الشركة مرة اخرى بالتركيز على صُلب نشاط الشركة وجوهره، ألا وهو قطاع النفط والغاز بتسييل بعض الأصول لتوفير الأموال المطلوبة. ولهذا السبب تتخلّص من أصولها التي لا تحقق أهدافها، مثلا بالحصول على عائد سنوي في ما بين %10 و%15.

استراتيجيتان مختلفتان، لكن الغرض واحد، هو التركيز على تحقيق أرباح، والمنافسة بالبقاء في المراكز المتقدمة والتوسع الجغرافي، وفي الأسواق النامية، خاصة للشركة الكويتية التي تحاول ان تتوسع في الشرق، وبخاصة في الأسواق الواعدة، مثل اندونيسيا واستراليا، ولإيجاد منافذ آمنة للنفط الكويتي بالاستثمار في قطاعي التسويق والتكرير. وأفضل مثال استثمارها الحالي ببناء مصفاة مشتركة في فيتنام. مثلما عملت منذ دخولها قطاع التجزئة في اوروبا في عام 1983 لتنافس الشركات النفطية العالمية (الاخوات السبع). ولتمر بتجارب الشركات الكبرى نفسها. وهذا ما عملته كل من شركتي شل، والبترول الكويتية العالمية.

*نقلاً عن صحيفة "القبس" الكويتية.