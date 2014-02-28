انفراجة لـ6 أشهر.. تقود أسطول ناقلات إيران في البحار

بدأ أسطول ناقلات النفط الإيراني يستعيد نشاطه ويستعد لمزيد من العمل مع إبحار بعض السفن إلى أعالي البحار بعد بقائها لأكثر من عام راسية في الموانئ الإيرانية في إشارة جديدة على أن تخفيف العقوبات الغربية أدى إلى زيادة الصادرات.

وتوصلت إيران وحكومات غربية إلى اتفاق مؤقت في نوفمبر لتقييد برنامج إيران النووي المثير للجدل مقابل إعفاء محدود من العقوبات لستة أشهر بدءاً من يناير.

وأدت العقوبات الأميركية والأوروبية التي فرضت على طهران في العامين الماضيين إلى تقليص حاد لصادرات إيران النفطية، حيث أصبح من الصعب على المشترين ترتيب صفقات الدفع مقابل النفط وكذلك التأمين على الشحنات.

ويتضمن اتفاق جنيف تخفيف القيود على التأمين على السفن وعلى شحنات النفط التي تبيعها إيران وبصفة خاصة لمشترين في آسيا.

وقالت مصادر تتبع السفن إنه في الأسابيع الماضية أبحرت ثلاث ناقلات نفط إيرانية عملاقة على الأقل إلى آسيا بعد أشهر من بقائها راسية في إيران، حاملة نفطاً لم يتم بيعه بعد. وتستطيع الناقلة العملاقة حمل ما يصل إلى مليوني برميل من الخام.

وقالت مصادر تتبع السفن هذا الأسبوع إن صادرات النفط الإيرانية شهدت مزيداً من الارتفاع هذا الشهر وذلك للشهر الرابع على التوالي، وزادت 100 ألف برميل يومياً على الأقل إلى 1.3 مليون برميل يومياً في فبراير أعلى قليلاً من نصف مستوياتها قبل العقوبات في عام 2011.