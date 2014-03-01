صادرات النفط العراقي تصعد إلى أعلى مستوى

قال حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة لصحافيين، إن صادرات النفط العراقي سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 2.8 مليون برميل يومياً خلال شهر فبراير.

وبلغت صادرات العراق 2.228 مليون برميل يومياً في يناير. وسجل الإنتاج 3.5 مليون برميل يومياً في فبراير.

وعزا الشهرستاني الزيادة لاستكمال أعمال التوسع في طاقة التصدير في مرفأ البصرة الجنوبي الذي يصدر منه معظم الخام العراقي.

وقال الشهرستاني للصحافيين خلال الاحتفال بافتتاح وحدات جديدة في مصفاة البصرة، إن مشروعات التطوير والإنتاج التي جرى تنفيذها مكنت بلاده من إنتاج 3.5 مليون برميل يومياً، وتصدير 2.8 مليون برميل يومياً، ووصف الرقم الأخير بالمستوى التاريخي.

وأضاف الشهرستاني أنه جرى تصدير 2.5 مليون برميل يومياً من مرفأ البصرة.