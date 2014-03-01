النفط الأميركي يصعد بفعل انخفاض الإمدادات من "باكين"

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي يوم أمس الجمعة بفعل أنباء في السوق عن هبوط الإمدادات من النفط الصخري من منطقة باكين بولاية نورث داكوتا.

وأظهرت بيانات من مؤسسة جينسكيب لمعلومات الصناعة يوم أمس أن عمليات تحميل النفط في عشر محطات حديدية في نورث داكوتا هبطت أكثر من 200 ألف برميل في المتوسط في اليومين الماضيين.

وقالت السكك الحديدية الأميركية إن أي حديث عن إغلاق محطات سكك حديد حقل نفط باكين هو مجرد "شائعة" غير أن الأنباء التي ترددت في السوق عن إغلاق محطات السكك الحديدية في منطقة باكين رفعت سعر النفط الأميركي 34 سنتا في دقيقة واحدة الساعة 1535 بتوقيت جرينتش.

وحد من مكاسب الأسعار التوتر في أوكرانيا وتعديل بالنقصان لتقديرات نمو إجمالي الناتج المحلي الأميركي.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن الناتج المحلي الإجمالي نما 2.4 بالمئة على أساس سنوي.

وتقل هذه النسبة كثيرا عن تلك التي أعلنت الشهر الماضي والبالغة 3.2 بالمئة. وسجل الاقتصاد الأميركي نموا نسبته 4.1 بالمئة في الربع الثالث من عام 2013.

وارتفع سعر خام برنت 24 سنتا إلى 109.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 1257 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد هبوطه 56 سنتا في الجلسة السابقة. وارتفع النفط الخام الأميركي الخفيف 31 سنتا إلى 102.71 دولار للبرميل.