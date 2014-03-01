1.25 مليار دولار أرباح "ايكويت" بارتفاع 14%

أعلنت شركة ايكويت للبتروكيماويات عن تحقيقها 1.245 مليار دولار أرباحاً صافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، بارتفاع نسبته 14% مقارنة بـ1.09 مليار دولار خلال العام 2012.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت، محمد حسين، في بيان صحافي، إن الأرباح زادت نتيجة لتكامل كافة العوامل التجارية والصناعية والإدارية وغيرها في الشركة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية، وذلك رغم وجود الكثير من التحديات على النطاقين المحلي والعالمي".

وأشار حسين "تجاوزت قيمة المبيعات خلال العام 2013 حاجز 2.88 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ الشركة بسبب الأداء المتميز على كافة الصعد، تجسيدا لشعارها "شركاء في النجاح".