إيران ستتحول لاستيراد الغاز في ضوء الاستهلاك الهائل

قال حامد كاتوزيان مدير مركز الأبحاث بوزارة النفط الإيرانية في مؤتمر في طهران إن بلاده في سبيلها لأن تصبح أكبر دولة مستوردة للغاز في العالم، بحلول عام 2025 ما لم تكبح الطلب المحلي الهائل، بحسب ما نقلته "رويترز" عن إحدى وكالات الصحافة الإيرانية.

وتملك إيران أكبر احتياطيات من الغاز في العالم، بحسب تقديرات بي.بي ويباهي مسؤولو قطاع الطاقة في البلاد منذ سنوات بأن بلادهم ستصبح أكبر دولة مصدرة للغاز قريباً.

وأنعش تحسن العلاقات مع الغرب منذ تنصيب الرئيس حسن روحاني في منتصف 2013 الآمال بأن إيران قد تسهم يوما في تلبية الطلب العالمي المتنامي على النفط في أنحاء العالم.

لكن التقدم البطيء تجاه استغلال الاحتياطيات على مدار العشر سنوات الأخيرة أضعف الصادرات، وفي الوقت ذاته يرتفع الاستهلاك المحلي وثمة حاجة لمزيد من الغاز للحفاظ على مستوى الإنتاج في حقول النفط القديمة.

وتواجه البلاد نقصاً حاداً إذ لا يكفي الإنتاج الطلب للأغراض المنزلية والصناعية.